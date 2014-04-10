مصطفى فتحي: هدفي سيظل في الذاكرة لأنه هز شباك الحضري

يؤمن مصطفى فتحي اللاعب الواعد في صفوف الزمالك أن هدفه في مرمى وادي دجلة "سيظل في ذاكرة الناس" لفترة طويلة.

مصطفى فتحي شارك في الشوط الثاني، وسجل هدفا في مرمى عصام الحضري الحارس الدولي المخضرم، ليمنح الزمالك فوزا قيصريا ثمينا.

وقال مصطفى فتحي لـFilGoal.com: "هدفي سيظل في الذاكرة لثلاثة أسباب".

وعدد "السبب الأول أنه منح الزمالك الفوز، وأنا سعيد بانتصار الفريق أكثر من الفوز نفسه".

وتابع صاحب الـ21 عاما "ثانيا أنه جاء في مرمى كابتن عصام الحضري شخصيا، وهذا أمر رائع لي".

وكان فتحي في الـ13 من عمره حين شاهد عصام الحضري يرفع كأس أمم إفريقيا في 2006.

أيضا كان في الـ5 من عمره حين فاز الحضري مع منتخب مصر بأمم إفريقيا في بوركينا فاسو 1998.

وأضاف فتحي "السبب الثالث أن الهدف جاء من لعبة جميلة، الجمهور تحدث عنها بشكل جيد".

فتحي راوغ رقيبه ووقف بثبات على كرته حتى نجح في وضعها بعيدا عن الحضري.

الهدف هو الأول لمصطفى فتحي مع الزمالك، وعن ذلك صرح اللاعب الواعد "الجهاز الفني يثق في كل اللاعبين وهذا يمنحنا دفعة كبيرة".