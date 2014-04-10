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افتتاح المؤتمر المصري الياباني لحل أزمة انقطاع الكهرباء بجامعة القناة‎

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افتتاح المؤتمر المصري الياباني لحل أزمة انقطاع الكهرباء بجامعة القناة‎ افتتاح المؤتمر المصري الياباني لحل أزمة انقطاع الكهرباء بجامعة القناة‎

افتتح، قبل قليل، بجامعة القناة بالإسماعيلية فعاليات المؤتمر الدولي المصري الياباني لحل أزمة إنقطاع الكهرباء في ،بحضور د . كمال شاروبيم، نائب رئيس الجامعه لشئون البيئة، وخبير الطاقة العالمي الياباني تويو كاز ناجوميني، مسئول الطاقة بالحكومة اليابانية .

وأرجع المسئول الياباني، سبب إنقطاع الكهرباء فى مصر إلى نقص الوقود وقلة المولدات ،وتناول نجاح اليابان في مواجهة أزمة الكهرباء في أعقاب واقعة إنفجار محطة توليد الكهرباء العملاقة بعد خلال تسونامي اليابان عام 2011 من خلال ما أسماه “سيت سودن” او توفير الطاقة من خلال 6 خطوات وهي تخفيض درجات أجهزة التكييف إلي 28 درجه وإستبداله بالمراوح وتخفيف الملابس بالعمل للإستغناء عن التكييف وتخفيض الإضاءة وقت النهار قدر المستطاع وتقليل فتح وغلق الثلاجات وسحب الوصلات الكهربائية من الأجهزة التي لا تعمل .

ودعي المصرية إلي التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة البديلة .

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