الائتلاف الوطني السوري : الأسد سيفوز بالانتخابات الرئاسية

رأى عضو الائتلاف الوطني السوري سمير نشار أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وسيفوز بها لكن ضمن استمرار الشروط السياسية الحالية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ، وأيضا الوضع العسكري الحالي.

وقال نشار – في تصريح لصحيفة (المقر) الالكترونية الأردنية نشرته اليوم الخميس – إنه في حال فوز الأسد بالانتخابات الرئاسية القادمة فإن قلة قليلة من الدول سوف تعترف بنتائج الانتخابات وعلى رأسها إيران ، روسيا ، كوريا الشمالية وبعض دول أمريكا اللاتينية وربما الجزائر ، العراق ولبنان..أما أغلبية الدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ودول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة سوف ترفض الاعتراف به رئيسا لسوريا.

ورجح عضو الائتلاف إمكانية حدوث تطورات مهمة على الصعيدين السياسي والعسكري لحين موعد الانتخابات أهمها المفاوضات مع إيران على الملف النووي والأزمة الأوكرانية ، أما على الصعيد العسكري فالاحتمالات مفتوحة.

وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي قد أعلن أن الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيتم خلال الأيام العشرة الأخيرة من أبريل الجاري ، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في يونيو القادم وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية.

أ ش أ