محافظ أسيوط يفتتح مشروعات خدمية بـ” البداري” بتكلفة 77مليون جنيه

أعلن اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط عن افتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشاريع الخدمية بمركز البداري بتكلفة تصل إلى 76مليون و833ألف جنيه لخدمة أهالي المركز والقرى التابعة له وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق 18أبريل من كل عام .

ومن المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن ؛ ضمن الخطة الشاملة للتطوير والنهوض بالمحافظة منها (طريق مصرف البداري الرئيسي من الجانبين من كوبري المرور حتى كوبري الري بتكلفة تصل إلى مليون جنيه ، وكورنيش مدينة البدراي بـ430ألف جنيه لتجميل المدينة وإنشاء متنفس للمواطن للترويح عن نفسه ، وجناح مدرسة الاعدادية بنين بتكلفة تصل إلى 2مليون و300ألف جنيه ، والوحدة الصحية بالعقال البحري ووحدة صحة الأسرة بنجع الجزيرة بتكلفة تصل إلى 400ألف جنيه ، ومدرسة عزبة اشا الاتدائية بتكلفة مليون و200ألف جنيه ، ووحدة صحة الأسرة بالنواورة بـ400ألف جنيه ، وطريق كوري الستين حتى عزبة محمود فرج بالنواورة بـ600ألف جنيه ، وكذلك الطرق المؤدية لجبانه المسلمين القديمة والجديدة بعرب مطير ، وطريق عزبة عبدالقادر بقرية العتمانية بـ1.5مليون جنيه ، وجناح مدرسة الهمامية الاعدادية بتكلفة تصل إلى 1.5مليون جنيه ، ومركز خدمات اجتماعية بالعقال القبلي ، وطريق موازي للطريق السريع على ترعة نجع حمادي) .

وأضاف محافظ أسيوط أن العيد القومي لأسيوط سيشهد تفقد مبنى الحملة الميكانيكية بمدينة البداري ، وأعمال التطوير بمبنى الخدمات الجماهيرية بـ300ألف جنيه ، والأعمال الانشائية والتطوير لمبنى التأمينات الاجتماعية بتكلفة 2مليون جنيه ، ومبنى الوحدة المحلية بالعقال البحري بمليون جنيه ، ورصف طريق المستعمرة بعزبة الأشراف بنجوع المعادي بتكلفة 300ألف جنيه .

وأوضح حماد أن سيتم وضع حجر الأساس لـ19عمارة بها 456وحدة سكنيه بقرة الكوم الأحمر ، وتوزيع 60وحدة سكنيه للأسر الأولى بالرعاية بنجع العرب بقرية العقال البحري .