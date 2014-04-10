ضبط عصابة اعتدت بالسيوف على رجال الشرطة في عجمان

ضبط رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان 5 أشخاص حاولوا الاعتداء على أفراد في منطقة الروضة بعجمان باستخدام السلاح الأبيض .

وقام احد المتهمين بدهس رجلين من افراد الشرطة عندما قاما بمحاولة ضبطه ، والخمسة وهم أربعة مواطنين، والخامس من الجنسية الإيرانية اعتدوا على رجال الشرطة باستخدام السلاح الأبيض، وقد تلقى المعتدى عليهم العلاج اللازم في مستشفى الشيخ خليفة.



>مقاومة شرسة للشرطة



>وكشف المقدم عبدالله سيف المطروشي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان ملابسات القضية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان للإعلان عن تفاصيل الجريمة مشيرا الي ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشر صباح امس، يفيد بوجود مشاجرة بالسلاح الأبيض في منطقة الروضة، وبإنتقال أفراد الشرطة إلى مكان الحادث شوهد ثلاثة أشخاص إثنين من الجنسية الإماراتية وآخر إيراني، يحملون سلاحاً أبيض، وعند طلب الشرطة منهم تسليم أنفسهم أبدوا مقاومة عنيفة، ولم يمتثلوا للأوامر، وحاولوا الاعتداء على أفراد الشرطة".



> وأضاف:" تم الاشتباك مع المتهمين وتمكن رجال الشرطة من السيطرة على أحدهم، وبالقبض عليه تبين أنه إمارتي يبلغ من العمر 26 عاماً، وكان في حالة غير طبيعية، بينما لاذ المتهمان الآخران بالفرار، متجهين إلى الشارع العام، وأثناء ملاحقتهما من قبل رجال الشرطة، قامت سيارة من نوع هوندا بمحاولة دهس إثنين من رجال الشرطة بشكل متعمد، ما استدعى قيام احد رجال التحريات بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، الأمر الذي أدى إلى استسلام أحد المتهمين الهاربين ويدعى " ع.ب.س" 25 عاماً، وتسليم نفسه"، بينما تمكنت الشرطة من القبض على المتهم الإيراني صباح اليوم.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أنه تم ملاحقة المركبة المذكورة وبالتعميم عليها وتمشيط المنطقة شوهدت بالقرب من جسر الروضة، وبإغلاق الشارع أمامها الطريق، قامت بصدم دورية الشرطة المستخدمة في إغلاق الطريق، ما أدى إلى توقفها، وكان بداخلها شخصين لاذا بالفرار، وبملاحقتهما تم القبض على المتهمين الفارين ويدعيان " أ.س.ع" 20 عاماً، و" ج.ج.س"، وكانا بحالة غير طبيعية، لافتا إلى أنه بتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها عثر بها على 4 أسلحة بيضاء

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> لا تهاون مع العنف

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال الغير قانونية التي تعد دخيلة على مجتمع الإمارات بشكل عام، وسوف تُلاحق فرق التحريات والمباحث الجنائية حملة السلاح الأبيض في أي مكان خاصة من يحملونه بغرض الاستخدام في المشاجرات أو تهديد الآخرين أو غيرها من الاستخدامات السلبية .

وقال إن شرطة عجمان تتابع بكثب مثل هذه الحالات وتصادر أية أسلحة بيضاء توجد في أيدي الشباب، لافتاً إلى أن الأمر بحاجة إلى تعاون أفراد المجتمع كافة، وتعاون الأهالي بالإبلاغ عن المشتبه بهم، وحملة السلاح الأبيض، وأصحاب السوابق يكفي لمنع مثل هذه الأفعال والمشاجرات ، مناشداً أولياء الأمور بضرورة مراقبة ومنع أبنائهم من حمل تلك الأسلحة البيضاء لأنها تحول أبناءهم في لحظة إلى متهمين.

واهاب المقدم المطروشي من اولياء المور بأهمية متابعة ومراقبة اولادهم ومعرفة مع من يتواجدون وذلك بهدف حمايتهم من الوقوع في براثن الجريمة وفي حالة عدم مقدرة اولياء الامور تربية ومراعاة اولادهم عليه اللجوء الي الشرطة موكدا بان هنالك الشرطة المجتمعية التي تعمل في سرية تامة من اجل سلامة وامن جميع افراد المجتمع وحمايتهم من الوقوع في الجريمة.

واكد مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بان التحقيق يجري الان مع المتهمين لمعرفة الاسباب والدوافع خلف الجريمة وذلك تمهيدا لتحويلها الي النيابة العامة لتقديم المتهمين الخمسة الي ساحة القضاء موكدا بان الشرطة سدا منيعا لكل من تسول له نفسه استخدام العنف وترهيب افراد المجتمع وعدم الانصياع لتطبيق القانون لافتا بان الشرطة سوف تستخدم كافة السبل من اجل تحقيق الامن والسلامة في المجتمع.

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