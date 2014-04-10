6 إطلالات شبابية للمحجبة

اختاري هذا الصيف للظهور كمحجّبة بإطلالة شبابيّة غير مكلفة. لا يتطلّب الأمر منك سوى الغوص في خزانتك وإعادة تنسيق بعض القطع الموجودة قطعاً في خزانتك.

فمن منّا لا تملك قميصاً أبيض أو جاكيت جينز أو جاكيت سبور ملوناً؟ أليس بنطلون الجينز القديم متوفّراً في كلّ خزانة؟ ماذا عن البنطلون الواسع؟ هل هجرت هذه القطع منذ مدة؟ إليك فرصة ارتداء هذه القطع بطريقتك الخاصّة، خلال هذا الصيف.

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يسهم في ضمان إطلالة مناسبة لفصل الصيف وعليك أن:

1-لا تختاري ملابس ضيقة بشكل مبالغ فيه.

2-تعتمدي الألوان المفرحة لإطلالة صيفية ناحجة.

3-تعتمدي شيلة أو غطاء رأس خفيف لتهوئة شعرك

4-تناسب لون حجابك مع لون الجينز نفسه، كي لا يبدو أيّ منهما غير مناسب للإطلالة.

5-اختيار لون جينز مناسب لبشرتك، خاصّة مع وجود مجموعة من التدرّجات، من الفاتح حتّى الداكن.

6-اختيار حقيبة وحذاء مناسبين، وغير مبالغ في مظهرهما، في الوقت الذي يُتيحان فيه إطلالة عمليّة، مع ضرورة الابتعاد عن الخامة اللامعة.

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