“المؤتمر” يسلم حملة السيسي 27500 توكيل

سلم حزب المؤتمر، للحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم الخمي، 27500 توكيل قام بتسليمها على دفعات اللواء أمين راضى الأمين العام للحزب ومعه معتز محمد محمود ومجدى مرشد نواب رئيس الحزب وبعض قيادات المحافظات.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى، أنه ما زال هناك عدد من التوكيلات أعدتها بعض المحافظات ستجعل العدد المسلم يتجاوز الثلاثون ألف .

وأوضح حسب الله، أن المكتب السياسى للحزب سيجتمع السبت القادم، لإقرار الهيكل التنظيمى وبرنامج حملة ( معاً نبنى ) التى دشنها الحزب لدعم المشير السيسى .