“كاثرين هيجل” تُقاضى صيدلية بنيويورك استخدمت صورتها فى إعلان بدون إذنها

أقامت الممثلة كاثرين هيجل دعوى تعويض بقيمة ستة ملايين دولار على صيدلية ديوان ريد في نيويورك لاستخدام اسمها وصورة لها غير مرخص بها في اعلان تجاري.

ورفعت هيجل الحائزة على جائزة افضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل (Grey’s Anatomy)- الدعوى القضائية يوم الأربعاء أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك.

وتقول الدعوى إن الصورة غير المرخص بها التقطت لهيجل في مارس اذار قرب صيدلية ديوان ريد في نيويورك اثناء تصوير مسلسل تلفزيوني جديد. وتقول أيضا إن الصيدلية نشرت الصورة على حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مصحوبة بكلام دعائي دون موافقة الممثلة.

ولم ترد صيدلية ديوان ريد على الفور على طلب للتعقيب.

وقال بيتر هافيلاند محامي هيجل “نتوقع ان تدفع صيدلية ديوان ريد التعويض لإساءة الاستخدام المتعمد لاسم وصورة كاثرين هيجل.”

وأضاف إن أي تعويض ستحصل عليه هيجل سيذهب إلى مؤسسة خيرية تدعمها الممثلة.