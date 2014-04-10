أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“كاثرين هيجل” تُقاضى صيدلية بنيويورك استخدمت صورتها فى إعلان بدون إذنها

Google+ Print
“كاثرين هيجل” تُقاضى صيدلية بنيويورك استخدمت صورتها فى إعلان بدون إذنها “كاثرين هيجل” تُقاضى صيدلية بنيويورك استخدمت صورتها فى إعلان بدون إذنها

أقامت الممثلة كاثرين هيجل دعوى تعويض بقيمة ستة ملايين دولار على صيدلية ديوان ريد في نيويورك لاستخدام اسمها وصورة لها غير مرخص بها في اعلان تجاري.

ورفعت هيجل الحائزة على جائزة افضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل (Grey’s Anatomy)- الدعوى القضائية يوم الأربعاء أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك.

وتقول الدعوى إن الصورة غير المرخص بها التقطت لهيجل في مارس اذار قرب صيدلية ديوان ريد في نيويورك اثناء تصوير مسلسل تلفزيوني جديد. وتقول أيضا إن الصيدلية نشرت الصورة على حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مصحوبة بكلام دعائي دون موافقة الممثلة.

ولم ترد صيدلية ديوان ريد على الفور على طلب للتعقيب.

وقال بيتر هافيلاند محامي هيجل “نتوقع ان تدفع صيدلية ديوان ريد التعويض لإساءة الاستخدام المتعمد لاسم وصورة كاثرين هيجل.”

وأضاف إن أي تعويض ستحصل عليه هيجل سيذهب إلى مؤسسة خيرية تدعمها الممثلة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا