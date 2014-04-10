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بالأسماء.. حجز 2 من طلاب الإخوان فى اشتباكات أمس بجامعة الأزهر

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بالأسماء.. حجز 2 من طلاب الإخوان فى اشتباكات أمس بجامعة الأزهر بالأسماء.. حجز 2 من طلاب الإخوان فى اشتباكات أمس بجامعة الأزهر

امرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، حبس 4 من طلاب جماعة الاخوان الارهابية بجامعة الازهر والذين تم ضبطهم فى الاشتباكات التى شهدتها جامعة الازهر امس الاربعاء، 15 يوما على ذمة التحقيق وحجز 2 اخرين لحين ورود تحريات الامن الوطنى.

والمتهمون المحبوسن 15 يوماً هم محمد صلاح خليل، ومحمد ابراهيم مصطفى، ومصطفى يونس احمد، وخالد امين بسيونى. والمحجوزين على ذمة التحريات هما محمد ماهر محمد ، وجمال رمضان عمر.

ووجهت النيابة الى المتهمين تهم التجمهر واثارة الشغب والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام ومقاومة السللطات وقطع الطريق.

كان تظاهر امس الاربعاء العشرات من طلاب جماعة الاخوان الارهابية بجامعة الازهر وقاموا بالخروج من الجامعة وقطعوا طريق المخيم الدائم ، كما قاموا بالقاء الحجارة والمولوتوف على سيارة شرطة واشعلوا النار فى اطارات السيارات وقطعوا الطريق ، مما دفع قوات الامن لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ، وتمكنت من ضبط 6 منهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2424 لسنة 2014 وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق

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