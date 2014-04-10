مصرع عامل إثر انقلاب سيارته علي طريق ” البحر الأحمرـ أسيوط‎ ”

لقي عامل مصرعه إثر انقلاب سيارة علي طريق “البحر الاحمر ـ أسيوط” .

تبلغ لمركز شرطة أخميم بسوهاج من المستشفي المركزي بوصول شعبان محمد عباس سن 50 عامل – ويقيم قلفاو – دائرة مركز سوهاج ” جثة هامدة ” [ إدعاء حادث سيارة ]، وبالفحص وسؤال أحمد بكري عباس السيد سن 36– [ نجل عم المتوفي ] قرر أنه حال استقلال المذكور سيارة علي طريق [ البحر الأحمر – أسيوط ] .

وأختلت عجلة القيادة، مما أدى إى إنقلابها بيد قائدها مما نتج عنه إنقلابها ووفاة المذكور ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 36 أحوال المركز بتاريخ اليوم .

وبالعرض علي النيابة العامة قررت توقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي لبيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابسات بتوقيع الكشف الطبي علي المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .