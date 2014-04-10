إضراب سائقي قرية بالمنيا للمطالبة بزيادة تعريفة الركوب‎

أضرب جميع السائقين بخط قرية “منشأة الذهب القبلية” بمركز المنيا للمطالبة برفع تعريفة الركوب وسط صخب المواطنين الذين أصروا عدم الأمتثال لطلب السائقين.

وطالب المشاركون برفع تعريفة الركوب بدلا من جنيها ونصف إلي جنيهان مؤكدين أنهم يقطعون مسافة طويلة لنقل المواطنين من موقف سكة تله بالمنيا إلي القرية .

فيما أكد ممدوح سيد أحد المواطنين بالقرية أن استغلال السائقين فاق الوصف والحد ، مؤكداً أن الأجرة الرسمية 85 قرشا وأن عدد الركاب 14 راكب في حين يخالف السائق التعريفة المقررة ويتقاضي جنيها ونصف كما يخالف ويعتد 18راكبا بالميكروباص بواقع 4 ركاب بالمقعد بدلاً من 3 .