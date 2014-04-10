أحلام تقود حملة شماتة على "تويتر" وتؤكد: طلباتي أوامر في MBC

حفلة شماتة أحيتها الفنانة أحلام عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، أعلنتها صراحة "أنا الآمرة الناهية في الـMBC"، أحدهم اقترح عليها أن يصبح اسم قنوات المجموعة MBC1 الشامسي، وعدّد كل القنوات، وافقت أحلام أعجبتها الفكرة، وقالت لمتابعها "أعدك أنني سأجعلهم يفكرون بالموضوع، أنت تعرف أن طلباتي أوامر، بصراحة الفكرة تجنن".

وكانت أحلام قد استقبلت خبر حلول وائل كفوري مكان راغب علامة في لجنة التحكيم بالترحاب، واعتبرت أن البرنامج كان بأمس الحاجة إلى الطاقة الإيجابية خلال السنتين الماضيتين، وكتبت على "تويتر" "سينفجر مسرح Arab Idol طاقه إيجابية شبابية بوجودك وائل كفوري، نورتنا وأهلاً وسهلاً فيك".

ثم عادت وكتبت تغريدة تعرب فيها عن سعادتها "اليوم يوم الطاقه الإيجابية، أهلاً وسهلاً بالجميع في عالمي عالم الطاقه الإيجابية، وبعيد كل البعد عن الطاقات السلبية... اليوم أشعر بسعادة وراحة نفسية، أجمل شي لما تشعر أن طلباتك أوامر".

إذاً اعترفت أحلام بطريقة غير مباشرة أنها أمرت المحطة بالاستغناء عن راغب، وأنّ المحطة أذعنت لها، وعادت لتذكّر بأنها قالت يوماً ما تعليقاً على كلام راغب إنه رئيس لجنة تحكيم البرنامج بالقول "الملكة بتشيل الرئيس وأنا الملكة". ثم ذكّرت بحوارها مع نيشان حين قالت "يا أنا يا راغب".

على طريقتها رحّبت أحلام بوائل كفوري، فكتبت "رح تنوّرنا وائل كفوري يا ملك. من سنتين بدنا طاقه إيجابية رابعة، وهلا بس بوجودك وصلت، عم ننتظرك أنا وحسن وننوس".

ولأن جمهور راغب لم يسكت على حفلة الشماتة التي قادتها أحلام، رغم التزام راغب الصمت وتبرأتها من كل ما يمكن أن يثير الشكوك حول علاقتها بخروجه من البرنامج، كتبت أحلام "عندما يزداد العواء حولك، فاعلم أنك أوجعت الكلاب... صباح الأمل والتفاؤل والإصرار والعزم والطاقة الإيجابيّة".

من جهته، كتب راغب على حسابه الخاص على "تويتر" توضيحاً حول أسباب انسحابه فقال "المتحدث بإسم MBC الأستاذ مازن حايك أوضح بشفافية وبدبلوماسية ومهنية مجريات الأمور والشائعات...وأحب أن أؤكّد أنّ الخلاف الذي قيل بأنه حصل بيني وبين السيدة سمر عقروق التي أحبها وأحترمها جداً كان من ناحية مهنية صرفة".

هدوء راغب الذي عكسته ردوده الراقية، استفزّه المحلّل السياسي سالم زهران، الذي دخل على خطّ المواجهة، وأعلن تأييده لراغب في الحرب التي تشنّ ضدّ، فشكر راغب سالم بقوله " تسلم يا أستاذ سالم. والله كلامك درر وأنا اعتدت على ردّ الحقد والكوابيس بالتجاهل. التجاهل يقتلهم ويريحني بالتأكيد".

سالم الذي غمز من قناة أحلام قال لراغب إنّه سيبقى علامة كاملة لا يتنقص منها "كابوس مؤنث"، فأكد راغب أنه ينتظر أكثر من عرض يدرس بينها الأنسب، في ردّ غير مباشر على أنّه لم يوقّع عقد برنامج X Factor كما أشيع، ثم ختم قائلاً " هناك صنف من المخلوقات لا يعيش إلا على الشتائم. يستدرجون الناس حتى يشتمونهم لأنهم يرتاحون هكذا".

ويبقى السؤال، ماذا سيكون ردّ مجموعة MBC على ترويج أحلام فكرة أنها الآمرة والناهية هناك؟ هل سيصدر بياناً عن المجموعة أمّ أنه فعلاً يحق لأحلام ما لا يحقّ لسواها؟

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