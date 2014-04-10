بالفيديو.. مجهولون يشعلون النيران فى نقطة مرور شبين الكوم بالطريق الزراعى بالمنوفية

أضرم فجر اليوم الخميس، مجهولون النيران فى نقطة شرطة تابعة للادارة العامة للمرور بطريق ” القاهرة – الاسكندرية ” الزراعى بالكيلو 60 شبين الكوم .

ونتج عن الحريق ،إحتراق مكونات حجرة المبيت لأفراد النقطة دون وقوع إصابات بشرية نظرا لإخلائها من القوات يوميا من العاشرة مساءا.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن يفيد بنشوب حريق بنقطة شرطة بالكيلو 60 شبين الكوم بطريق “القاهرة – الاسكندرية” بقويسنا من قبل مجهولين .

وبالانتقال والفحص تبين أن نقطة الشرطة على مساحة 100 متر تقريبا مكونة من طابق واحد حجرتين وصالة، و نتج عن الحريق كسر بزجاج نقطة الشرطة وحريق بعدد 2 سرير داخل النقطة والعثور على زجاجة بلاستيك بها كمية من البنزين بجوار النقطة والسيطرة على الحريق دون أى إصابات بشرية وأن الحريق حدث والنقطة خالية من الافراد.

وأكد مصدر أمنى أن نقطة الشرطة لا تحتوى على أى عهد أو أسلحة وأن الافراد المكلفين بالخدمة بها يتم سحبهم فى العاشرة من مساء كل يوم حرصا على سلامة الأفراد من أى إعتداء والتوجه لمقر قيادة الإدارة العامة للمرور بقويسنا .

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