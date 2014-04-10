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بوكير يتهم رئيس الاتفاق بالتسبب في هبوط الفريق

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بوكير يتهم رئيس الاتفاق بالتسبب في هبوط الفريق بوكير يتهم رئيس الاتفاق بالتسبب في هبوط الفريق

اتهم الألماني ثيو بوكير المدير الفني السابق لنادي الاتفاق رئيس الفريق عبد العزيز الدوسري بالتسبب في هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية.

وقال بوكير لصحيفة الرياضية "اتفقت مع الدوسري على بناء الفريق إلا أنه رفض اللاعبين الذين طلبت ضمهم وكان يشتري لاعبين من الدرجة الثانية، من يريد المنافسة يجلب لاعبين قادرين على المنافسة".

وأضاف "حضرت للاتفاق بعد تجربة ناجحة مع منتخب لبنان صعدت به إلى مستويات لم تصل إليها منتخبات والكويت والإمارات، قدت الفريق في 5 مباريات وتركته بالمركز السابع وهو نفس المركز الذي كان يحتله عندما كان يضم لاعبين جيدين".

وكان عبد العزيز الدوسري قد اتهم الألماني ثيو بوكير بالتسبب في هبوط فريق الاتفاق لدوري الدرجة الثانية.

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فيديو اليوم السابع

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