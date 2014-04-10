أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يفند 70 مليون جنيه مديونية النادي

Google+ Print
الأهلي يفند 70 مليون جنيه مديونية النادي الأهلي يفند 70 مليون جنيه مديونية النادي

فند مجلس إدارة النادي الأهلي المديونية التي بلغت 70 مليون جنيه بعد أن أصدر بيان أمس الأربعاء أظهرت فيه العجز المالي في الميزانية.

وجاءت المديونية كالتالي: مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بالفريق الأول - مستحقات الأندية مثل إنبي الذي لم يتسلم أموال بيع وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر كاملة بالإضافة لمستحقات العاملين بقطاع الكرة.

بالإضافة لذلك فهناك بعض المستحقات لاستاد القاهرة وضرائب ومياه وكهرباء والموردين.

وأكدت إدارة الأهلي على أن السبب وراء الإعلان عن مديونيات النادي هو إيضاح للرأي العام والجمعية العمومية الحالة التي يمر بها النادي الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع