الأهلي يفند 70 مليون جنيه مديونية النادي

فند مجلس إدارة النادي الأهلي المديونية التي بلغت 70 مليون جنيه بعد أن أصدر بيان أمس الأربعاء أظهرت فيه العجز المالي في الميزانية.

وجاءت المديونية كالتالي: مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بالفريق الأول - مستحقات الأندية مثل إنبي الذي لم يتسلم أموال بيع وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر كاملة بالإضافة لمستحقات العاملين بقطاع الكرة.

بالإضافة لذلك فهناك بعض المستحقات لاستاد القاهرة وضرائب ومياه وكهرباء والموردين.

وأكدت إدارة الأهلي على أن السبب وراء الإعلان عن مديونيات النادي هو إيضاح للرأي العام والجمعية العمومية الحالة التي يمر بها النادي الأهلي.