وزير الرياضة يدرس دعم منشآت الأهلي بـ6 ملايين جنيه

(/أ ش أ/) - يدرس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة دعم النادي الأهلي بستة ملايين جنيه.

ويدرس عبد العزيز تطوير المبنى الإداري والاجتماعي بالجزيرة، إضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية للتنس واليد والسلة والكرة الطائرة وغيرها من الملاعب الرياضية المتنوعة بفرع النادي الأهلي بالسادس من أكتوبر.

يأتى ذلك استجابة لمذكرة النادي الأهلي التى أرسلها مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمود طاهر لوزير الشباب والرياضة لدعم منشآت النادي.

وتعد استجابة الوزير فى إطار اهتمام الوزارة حاليا بدعم جميع الأندية والمؤسسات الرياضية للقيام بدورها وصقل إمكانياتها للتمثيل المشرف لمصر فى مختلف المحافل الدولية والبطولات الرياضية.