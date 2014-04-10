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رونالدو يغيب عن كلاسيكو نهائي الكأس

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رونالدو يغيب عن كلاسيكو نهائي الكأس رونالدو يغيب عن كلاسيكو نهائي الكأس

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الالكتروني إصابة نجمه الأول كريستيانو رونالدو في العضلة الخلفية، ليغيب عن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد يصطدم ببرشلونة في الاسبوع المقبل على شرف الكأس، لكن الميرنجي قد يخوض اللقاء دون أهم نجومه.

رونالدو أصيب في الركبة خلال مشاركته مع ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو عن مباراة ريال سوسيداد في الليجا، ثم أمام دورتموند في إياب دور الثمانية.

وبعد عودته للتدريبات، ضربت إصابة جديدة ساق رونالدو.. وبحسب صحيفة أس، الإصابة تحتاج لـ15 يوما من العلاج.

وينافس ريال مدريد على 3 جبهات، لكنه متأخر في المركز الثالث بالليجا، ويلعب في نصف نهائي أبطال أوروبا ضد تشيلسي أو بايرن ميونيخ أو أتليتكو مدريد.

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