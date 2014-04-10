استفتاء - الفريق الذي يستطيع إقصاء بايرن ميونيخ؟

بايرن ميونيخ هو الطرف الأقوى في العالم حاليا.. فمن من بين أندية نصف نهائي دوري أبطال أوربوا يستطيع مقارعته؟

تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي على حساب مانشستر يونايتد بعد التعادل ذهابا في أولد ترافورد 1-1، والفوز إيابا بنتيجة 3-1.

ويرافق بايرن ميونيخ كلا من ريال مدريد، وتشيلسي وأتليتكو مدريد في السعي وراء اللقب الذي يحمله الفريق البافاري من الموسم الماضي.

سأل FilGoal.com زواره عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وجاءت الإجابة بشكل يقترب من الإجماع، أتليتكو مدريد.

لماذا أتليتكو مدريد يستطيع إقصاء بايرن؟

ريال مدريد لا يملك لاعبين في وسط ميدانه يجيدون استخلاص الكرة من الخصم، في حين أن الاستحواذ هو الميزة الأولى والأهم لخطة بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ.

وتشيلسي لا يملك في وسط ميدانه ارتكاز قادر على قيادة ميدان البلوز، في ظل عدم قدرة نمنيا ماتيتش على اللعب في دوري الأبطال.

أما أتليتكو فيجيد الضغط على الخط الخلفي لمنافسيه، وهذه الحالة بايرن ميونيخ، والذي يضم أسماء ترتكب هفوات من آن لآخر وهما دانتي وجيروم بواتنج.

كذلك دفاع أتليتكو صارم بشكل أقوى من غيره على المستوى الجماعي بحسب تصريح دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الإسباني.