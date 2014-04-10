تحليل - الأفضل لتشيلسي.. أتليتكو مدريد

حظوظ تشيلسي قد ترتفع في دوري أبطال أوروبا إن واجه أتليتكو مدريد في نصف نهائي المسابقة.

لماذا؟ لأن النادي اللندني يملك بندا يجعله يمنع أتليتكو من استخدام الحارس الأساسي للفريق الإسباني ثيبوت كورتوا.

كورتوا يلعب مع أتليتكو بعقد إعارة من تشيلسي، وفي عقده بندا يمنعه من مواجهة الفريق الأزرق إلا بإذن من الجهاز الفني للبلوز بقيادة جوزيه مورينيو.

ويعد كورتوا النجم الأبرز في أتليتكو مدريد بعد دييجو كوستا، وذلك بفضل ثباته وقدراته العالية على حماية الخط الخلفي للفريق.

لهذا يعد أتليتكو الأنسب لطموح تشيلسي في الفوز باللقب.

بالتأكيد أتليتكو أنسب من مواجهة لتشيلسي ضد ريال مدريد بنجميه جاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

وأيضا أتليتكو أفضل لمورينيو من صدام جديد مع بيب جوارديولا.