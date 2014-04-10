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شورلي: مورينيو قال لي.. العب لعبك

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شورلي: مورينيو قال لي.. العب لعبك شورلي: مورينيو قال لي.. العب لعبك

تماما مثلما حدث مع محمد صلاح، تكرر مع أندريا شورلي.. يبدو أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يمنح حرية كبيرة للاعبيه أصحاب المهام الهجومية.

شورلي صرح بعد قيادته لتشيلسي للفوز على باريس سان جيرمان "مورينيو قال لي العب كما اعتدت".

النجم الألماني سجل هدفا وساهم بطاقته الكبيرة في انتزاع تشيلسي للفوز بهدفين نظيفين على ضيفه الفرنسي.

وتابع شورلي "مورينيو قال لي إني ألعب بشكل جيد في الأسابيع الأخيرة، وفقط أحتاج لأن أستمر على النسق نفسه".

وكان مورينيو قد صرح بالأمر نفسه مع محمد صلاح نجم الكرة المصرية، وذلك قبل انطلاق لقاء تشيلسي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب سان جيرمان، ويلعب بحسب نتيجة القرعة المقرر لها يوم الجمعة ضد ريال مدريد، أو بايرن ميونيخ، أو أتليتكو مدريد.

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