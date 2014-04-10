الأطفال الأكثر دلالاً وثراء في هوليوود

إذا وجدت الفلوس، فلا مفر من الإنفاق، لكنها بعضها يصبح مضرباً للمثل، وسبيلاً للتباهي، كما يفعل المشاهير مع أبنائهم. ومنهم:

300 ألف دولار على ألعاب غرفة

رقم أنفقته بيونسي وزوجها جاي زي، على غرفة طفلتهما، وأكثر من 1.5 مليون دولار على الألعاب، بما في ذلك حصان خشبيّ بلغ سعره 600,000 دولار أمركي، فيما أنفقا على السرير مبلغ 20,000 دولار، و15 ألف دولار أمريكيّ ثمناً لكرسيّ مرتفع .

200.000 دولار للأزياء

لم تر جينيفر لوبيز وزوجها السابق مارك انتوني أن إنفاق 200.000 دولار من أجل تصميم أزياء خاصّة بتعميد التوأمين ، مبلغأ كبيراً.

9000 دولار ثمن العربة

هو سعر أنفقته فكتوريا وديفيد بيكهام على عربة طفلتهما، فيما اشتريا منزل على شكل شجرة بـ20,000 دولار لأولادهما.

مليون دولار للحضانة

لم تجد ماريا كاري وزوجها نيك كانون، حضانة أرخص لتثق بها وتضع فيها توأميها.

14000 دولار للوحة أقدام

ساندرا بولوك دفعت 14000 دولار ثمناً للوحة خاصّة بأقدام ابنها لويس

مليونا دولار لاستئجار طابق

هذا ما أنفقته جيسكا سيمبسون لقاء استئجار طابق بأكمله في مستشفى، حين أنجبت طفلتها .

12000 دولار لمقعد سيّارة

اشترى كيم كرداشيان وكانيي ويست مقعداَ لسيّارتهم، تبلغ قيمته 12000 دولار، يتضمّن مظلّة من الأشعة فوق البنفسجيّة، لتشكّل درعاً واقية لطفلتهما من أعين الذين يقومون بمطاردة المشاهير .

10 ملايين دولار سنوياً

ينفق براد بيت وأنجلينا جولي 10 ملايين دولار سنوياً على أطفالهما. وقد دفعا 7000 دولار أمريكيّ ثمناً لقارب خاصّ بعيد باكس السابع

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