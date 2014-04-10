10 تصرفات لطيفة لمساعدة الأم الجديدة

ربما تكونين معتادة على تقديم الهدايا لصديقاتك اللواتي أنجبن حديثًا سواءً من خلال زيارتهن في المنزل أو في المستشفى لكن بإمكانكِ عزيزتي أن تساعدي صديقتك التي أنجبت حديثًا بطرق مختلفة وغير مكلفة إضافة لتأثيرها الإيجابي والرائع على نفسيّة الأم التي قد تكون هذه تجربتها الأولى في عالم الأمومة وهي بحاجة لكل الدعم اللازم.

إليكِ فيما يلي عشر طرق مختلفة بإمكانكِ من خلالها سيدتي أن تساعدي الأم الجديدة التي وضعت طفلها أو طفلتها منذ وقت قصير:

1- حاولي أن تجعلي زيارتك للأم الجديدة ذات فائدة. قومي بالعناية بالرضيع فيما تأخذ أمه "دوشًا" سريعًا. أو قومي بغسل الأطباق أو تسلية الأولاد الأكبر سنًا لمنحها عدة دقائق من الصفاء.

2- اجلبي معك بعض الطعام وقدميه لها. أو يمكنك أن تعدي لها وجبتها المفضلة وتحضريها معك. لا بد أنها ستقدر ذلك كثيرًا.

3- أحضري معك لعبة جديدة للطفل أو الأطفال الأكبر سنًا من الطفل الرضيع. قد يفي قرص دي في دي لواحدة من الألعاب الإلكترونية بمهمة منحها بعض الهدوء من ضجيج الأولاد.

4- اجلبي معك سلة من الأغذية الخفيفة كالعصائر والبسكويت وزجاجات الماء بحيث تحتوي السلة على الأطعمة المغذية التي تمنحها الطاقة، واحرصي على أن تكون هذه الأطعمة الخفيفة من النوع الذي يمكن للأم الجديدة تناوله بيد واحدة ذلك أن اليد الثانية ستكون مشغولة بحمل الرضيع.

5- امنحيها هدية عملية تنفعها مستقبلا. ما رأيك بلبادات الصدر للرضاعة أو جهاز لشفط حليب الثدي إن كانت صديقتك أمًا عاملة؟.

6- التقطي صورًا للمولود/ة الجديد/ة أو صورًا للأم مع الطفل بكاميرتك الرقمية أو كاميرا الهاتف النقال وأرسليها لها بالبريد الإلكتروني أو اطبعيها وقدميها لها كهدية تذكارية.

7- قومي بإهدائها شيئًا يذكرها بنفسها ككتاب إن كانت تحب القراءة أو أسطوانة موسيقية. كثيرا ما تتلقى الأم بعد الولادة هدايا كثيرة للمولود وكأنها لم تعد موجودة كامرأة بعد الآن

8- لا تنسيها من السؤال. اسألي عليها بالهاتف أو حتى عن طريق الواتس آب. بعض الأمهات يستعدن حياتهن الطبيعية بعد الولادة مباشرة فيما تستغرق غيرهن وقتًا أطول. إلا أن جميع الأمهات يحتجن إلى عدة أسابيع للتعافي من الولادة وعودة الهرمونات إلى طبيعتها. لذا لا تسألي عن أحوالها بشكل روتيني فقط بل حاولي أن تتجاوبي مع شكواها أيضًا.

9- حاولي أن تخففي من زمن زياراتك. لا تمكثي لوقت طويل حتى وإن كنتِ صديقتها المقربة جدًا، ذلك أن الأم الجديدة تحتاج وقتًا مع نفسها لمواجهة ضغوطات مرحلة ما بعد الولادة.

10- ساعديها في الأعمال التي لا يمكنها القيام بها بنفسها. يمكنك ِ مثلًا أن تتفقدي أغراض البيت الناقصة وقومي بشرائها بنفسك.

شاركينا برأيك في التعليقات: هل تقترحين طرقًا أخرى لمساعدة صديقتك التي أنجبت حديثًا؟.

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