هل نسخت كيت ميديلتون إطلالة الأميرة ديانا؟؟

اعتدنا على مقارنة الدوقة كيت ميديلتون بالأميرة الراحلة ديانا، وذلك لما نشاهده من تشابه كبير بين السيدتين، وقد شاهدنا البارحة تشابه خاص يجمعهما، حيث ظهرت الدوقة كيت ميديلتون في مطار واشنطن بمعطف طويل باللون الأحمر من Catherine Walker يزينه صفان من الأزرار على طريقة المعطف العسكري، ونسقته مع حذاء وحقيبة باللون الأسود، كما أكملت اللوك بقبعة حمراء رائعة.

لم تكن إطلالة الدوقة بجديدة، حيث سبقتها إليها الأميرة ديانا بنفس التنسيق، وقد يكون الاختلاف الوحيد بين الإطلالتين هو تصميم المعطف نفسه، إذ احتوى معطف الأميرة الراحلة على قطع سوداء في الياقة والأكمام.

هل نسخت كيت إطلالة الأميرة الراحلة برأيك أم كانت مجرد صدفة؟؟