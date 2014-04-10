أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هل نسخت كيت ميديلتون إطلالة الأميرة ديانا؟؟

Google+ Print
هل نسخت كيت ميديلتون إطلالة الأميرة ديانا؟؟ هل نسخت كيت ميديلتون إطلالة الأميرة ديانا؟؟

اعتدنا على مقارنة الدوقة كيت ميديلتون بالأميرة الراحلة ديانا، وذلك لما نشاهده من تشابه كبير بين السيدتين، وقد شاهدنا البارحة تشابه خاص يجمعهما، حيث ظهرت الدوقة كيت ميديلتون في مطار واشنطن بمعطف طويل باللون الأحمر من Catherine Walker يزينه صفان من الأزرار على طريقة المعطف العسكري، ونسقته مع حذاء وحقيبة باللون الأسود، كما أكملت اللوك بقبعة حمراء رائعة.

لم تكن إطلالة الدوقة بجديدة، حيث سبقتها إليها الأميرة ديانا بنفس التنسيق، وقد يكون الاختلاف الوحيد بين الإطلالتين هو تصميم المعطف نفسه، إذ احتوى معطف الأميرة الراحلة على قطع سوداء في الياقة والأكمام.

هل نسخت كيت إطلالة الأميرة الراحلة برأيك أم كانت مجرد صدفة؟؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي