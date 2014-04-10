أجمل النظارات تزيّن إطلالات النجمات

تحرص النجمات دائماً على الخروج بإطلالة كاملة متكاملة، سواء أكان ذلك من ناحية الملابس الجميلة أو الحقيبة والحذاء الفاخرين، أو الاكسسوار المميّز. وهناك دائماً قطعة من الاكسسوار لايمكن للنجمات الاستغناء عنها، لأنها صديقتهم المفضّلة في معظم فصول السنة، خصوصاً في الصيف. بالتأكيد، قد عرفتم عمَّا نتكلم... نعم إنها النظارات الشمسية.

نادراً ما نرى النجمات يخرجن من المنزل، في الفترات الصباحية خصوصاً، من دون أن يرتدين النظارات الشمسية. فالنظارات ليست اكسسواراً مفيداً يحميهنّ من أشعة الشمس فحسب، بل قطعة تعطيهنّ أيضاً أسلوباً مميزاً وطلة مبتكرة، وفق أسلوب كلّ منهنّ الخاص في اختيار وارتداء النظارات الشمسية. فعلى سبيل المثال: اختارت Dita Von Teese نظارّة بقصة مستوحاة من الخمسينات للتماشى مع أسلوبها الذي غالباً ما يعود إلى تلك الفترة، بينما فضّلت Dianna Argon الخيار الأكثر عصرية وارتدت النظارة ذات القصة المستديرة الرائجة جداً هذا العام. أما Khloe Kardashian فاختارت نظارة سوداء لكسر اللون الأبيض في إطلالاتها المميزة. والكثيرات من النجمات يرتدين النظارات الشمسية خلال الفترات المسائيّة أو في الأماكن المغلّقة، خصوصاً في المطارات، وحين يكنّ من دون مساحيق التجميل؛ وذلك لإخفاء العيوب والبشرة المتعبة، مثلما فعلت Brooklyn Decker.

ونحن اخترنا لك اليوم مجموعة من أحدث النظارات ذات الأشكال والألوان المختلفة لتختاري منها ما يُناسبك، وما يُناسب ذوقك، ولتجدي من بينها نظارة مشابهة لنظارة نجمتك المفضّلة.