ضبط هارب من 17 قضية أثناء إتجارة فى المواد المخدرة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط هارب من 17 قضية أثناء إتجارة فى المواد المخدرة .

> تلقى اللواء حسن عبد الحى، مديرأمن الدقهلية،إخطاراً من ضباط قسم مكافحة المخدرات بورود معلومات أكدتها التحريات السرية والمراقبة الشخصية تفيد قيام سعد ممدوح فتحى محمد السيد وشهرته ( سعد حريقه ) 28سنة عاطل ،ومقيم مساكن مشعل دائرة قسم أول المنصورة والسابق ضبطه فى عدد 17 قضية مابين ( ضرب – تبديد – سلاح – خيانة أمانة ) باتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم أول المنصورة .

> وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بدائرة قسم أول المنصورة وبحوزته حقيبة بداخلها عدد ( 2 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وكيس بلاستيك بداخله عدد 27 لفافة شفافة صغيرة الحجم تحوى كلا منها بداخلها كمية لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 6 كيلو جرام وكذا فرد خرطوش بعدد 5 طلقات حية وكذا مبلغ نقدى وقدره 33 جنيه وتليفون محمول وكذا دراجة بخارية حمراء اللون بدون لوحات معدنية بالمفتاح الخاص بها ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بملكيته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس والهاتف المحمول لتنسيق إتصالاته مع عملائه والمبالغ المالية من متحصلات إتجار فى المواد المخدرة البخارية لنقل وترويج المواد المخدرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6751 جنايات قسم أول المنصورة 2014م