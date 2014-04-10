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منع أسرة قيادي بتنظيم الإخوان من السفر الي تركيا

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منع أسرة قيادي بتنظيم الإخوان من السفر الي تركيا منع أسرة قيادي بتنظيم الإخوان من السفر الي تركيا

مطار القاهرة

منعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى اليوم اسرة القيادى بحزب الحرية والعدالة ببندر  كفر الشيخ ونائب أمين الشباب بالمحافظة أحمد مصطفى محمد شتا من السفر لوجود أسمهم على قوائم الممنوعين من السفر .

كانت علياء محمد محرم وابنتها ساجدة وابنها يوسف قد تقدموا للسفر على الطائرة التركية المتجهة الى اسطنبول وبالكشف عنهم وجد انهم ممنوعون من السفر ، تم الغاء سفر الركاب الثلاثة وغادروا المطار .

يذكر أن شتا أحد رجال الاعمال المشهورين بمحافظة كفر الشيخ هو أمين حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين وهارب فى جنوب افريقيا بعد صدور امر ضبط واحضار للمشاركة فى اعمال عنف عقب فض اعتصام “رابعة العدوية” كما اصدرت اللجنة المشكلة للتحفظ على أموال قيادات جماعة الاخوان  قرارا بالتحفظ على أمواله هو و10 آخرين من قيادات الحزب والجماعة بكفر الشيخ فى شهر يناير الماضى.

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