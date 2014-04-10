ضبط مسجل خطر وهارب من 73 قضية أثناء إتجارة فى المواد المخدرة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط مسجل خطر وهارب من 73 قضية أثناء إتجارة فى المواد المخدرة .

> تلقى اللواء حسن عبد الحى، مديرأمن الدقهلية، أخطارا من ضباط قسم مكافحة المخدرات بورود معلومات أكدتها التحريات السرية والمراقبة الشخصية تفيد قيام طارق عبد المقصود سيد أحمد وشهرته ( طارق المحولجى ) 38سنة عاطل، ومقيم مساكن المجزر الآلى دائرة قسم أول المنصورة ،والمسجل شقى خطر) نشل وإتجار بالمواد المخدرة والسابق ضبطه فى عدد 73 قضيه مابين ( نشل – سرقة – دعارة – سلاح أبيض – مخدرات – ضرب ) بالإتجار بالمواد المخدرة دائرة قسم أول المنصورة .

> بتقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بدائرة قسم أول المنصورة وبحوزته عدد 22 لفافة ورقيه تحتوى كل منهم على كميه لمسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 15 جرام وكذا مبلغ نقدى وقدره 57.5 جنيه وتليفون محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بملكيته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتنسيق إتصالاته مع عملائه والمبالغ المالية من متحصلات إتجاره فى المواد المخدرة ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6750 جنايات قسم أول المنصورة 2014م .