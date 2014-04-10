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محافظ السويس : ملتزمون بالحيادية بانتخابات الرئاسة

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محافظ السويس : ملتزمون بالحيادية بانتخابات الرئاسة محافظ السويس : ملتزمون بالحيادية بانتخابات الرئاسة

اللواء العربى السرورى محافظ السويس

قال اللواء العربي السروي، محافظ السويس، أن جميع مسئولو المحافظة ومديري المدارس التى ستكون مقار انتخابية ملتزمون بالحيادية والشفافية فى الانتخابالت الرئاسية المقبلة وانهم يستعدون على قدم وثاق لخروج الانتخابات بشكل مشرف بالسويس .
> وأضاف، خلال كلمته، بالمجلس التنفيذى لمحافظة السويس الذى عقد صباح اليوم بالديوان العام، أنه يحذر أى مسئول أو مدير مدرسة فى موقع مسئولية من عدم الجدية والمخالفة للتعليمات أو حدوث أى معوقات إدارية او عدم الجدية فى التجهيز والعمل بأنه سيلقي عقوبات لم يشهدها من قبل .

موضحاً أنه لن يسمح بالتهاون وعدم تحمل المسئولية فى الإنتخابات المقبلة.

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