ضبط 30 قضية تموينية بالمنيا‎

شنت مباحث التموين بالمنيا، بالتعاون مع الرقابة التموينية حملة لضبط الأسواق وتكثيف الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير 30 قضية تموينية.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من رئيس مباحث التموين، بتمكن الحملة من تحرير 30 قضية تموينية، حيث تم ضبط 4 قضايا عدم إعلان عن الأسعار و12 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضية تجميع دقيق، وقضية عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين تجميع سولار، وقضية دقيق فاخر بدون بيانات، وقضية مواد غذائية غير صالحة.