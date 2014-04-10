المؤتمر: تصريحات رئيسة الإتحاد الأفريقى بعودة مصر قريبا للإتحاد .. نجاح لخريطة الطريق

أشاد حزب المؤتمر برئاسة السفير محمد العرابى، بتصريحات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى الدكتورة نكوسازانا دلانينى زوما، إن مصر ستعود قريبًا إلى الاتحاد الإفريقى بعد تنفيذها خارطة الطريق، مضيفة أن “الاتحاد الإفريقى يحتاج إلى مصر مثلما تحتاج هى إلى الاتحاد الإفريقى باعتبارها دولة مهمة فى المنطقة”.

وقال المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر والبرلمانى السابق فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر جزء لا يتجزء من قارة أفريقيا ، ومصر دولة محمورية ولاغنى لأفريقيا أو الأمة العربية عن مصر.

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن عودة مصر إلى الإتحاد الأفريقى مرة اخرى يؤكد أننا نسير نحو الديمقراطية ويدل أننا نجحنا فى تطبيق أولى خطوات خريطة الطريق التى أعدها الشعب ورسمها بعد ثورة 30 يونيو وهذا ينبئ بمستقبل أفضل لمصر.