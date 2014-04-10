المستشار وهبى يعرب عن استيائه من تصريحات “بكري” حول منظمي حملة السيسي الانتخابية

اعرب المستشار إيهاب وهبي عن استيائه مما أثاره الكاتب الصحفى مصطفي بكري حول اختيار القائمين علي حملة السيسي الانتخابية واتهامه لهم بالافاقين.

وقال المستشار “أعتقد أنه ليس من حق أي أحد كائن من كان أن يتدخل فيما يقرره المرشح للرئاسة فهو وحده الذي يري ويقرر من الأصلح لقيادة حملته ومن يتحدث باسمه ومن مستشاريه، فهو وحده من سيتحمل نتائج اختياره ولا يخفي علي احد في مصر والعالم العربي مدي رجاحة عقل هذا الرجل والذي تثبت يوميا في أفعاله وتصرفاته واختياراته و يتضح ذلك فى اخر قرار بأختيار الدكتور عبد الله المغازي كأحد المتحدثين الرسميين بأسم الحملة ، فاللدكتور عبد الله المغازي لا أحد ينكر عليه وطنيته وحبه الشديد لمصر بالاضافه كونه من الشباب الذين بلغو من الخلق و العلم المرتبه التي يستحقها فهو دكتور وبمثابة فقيه دستوري وقد استحسن الشعب هذا الاختيار ووصف بالموفق” .

واستطرد “وهبي” قائلاً “بالفعل كما قال مصطفي بكري يجب ان يبتعد الأفاقين والمزايدين وغيرهم من المشهد السياسي ولا يتحدثون بلسان المشير وهذا امر حقيقي ويجب ان يكون هو الطريق الي نجاح المشير السيسي في أختياراته وأعتقد انه بالفعل يعمل علي ذلك ويطهر الساحة من هؤلاء”.

كما تابع “أن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، أمر بحق يتطلب اختفاء كل الوجوه القديمة الفاسدة من الساحة السياسية، فالمرحلة التي تمر بها مصر لا تحتمل وجود فاسدين أو أفاقين أو مزايدين”.

وطالب وهبى السيسي ان يتوخي الحذر من مثل هذه النوعية المتسلقه التي طالما لعبت علي جميع الحبال وظهرت بأكثر من منظر في فيلم عن الوطنية وحب مصر فالمشهد السياسي المصري أصبح لا يحتمل ولا يقبل تلك الوجوه ومصر تحتاج حقاً الي رجال شرفاْء يقفون في وجه الفساد والظلم والاستبداد.

وأشار “وهبي” إلي أن الشعب المصري كله ينتظر من هذا الرجل ان يعود بالحياة السياسية في مصر إلي رقيها وعظمتها، وأن يعمل علي تغيير المفاهيم الفاسدة، وتتغير الخطاب السياسي الفاسد في مصر، ويجب أن يعلم الجميع أن زمن التحدث بصوت عال بلا منطق، قد انتهي ، وأن مصر لن تنهض وترتقي إلا بالعمل الجاد، والبعد عن الشخصنة واختفاء المنتفعين والأفاكين والبطانة السيئة من المشهد ويحب الا نستعجل الأحداث فالخير قادم لمصر بأذن الله تعالي متي صلحت الذمم وخلصت النوايا.

وفي النهاية علق وهبي قائلا لمصطفي بكر لا تخف علي الرجل فالمصريين اغلبهم عاشقين لهذا الرجل وهو لا يحتاج لاحد ليدافع عنه فما قدمه هو من جعله معشوق المصريين.