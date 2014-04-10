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ضبط 6 هاربين من أحكام بالسجن فى حملة أمنية بالمنوفية

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ضبط 6 هاربين من أحكام بالسجن فى حملة أمنية بالمنوفية ضبط 6 هاربين من أحكام بالسجن فى حملة أمنية بالمنوفية

صورة ارشيفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبط 6 هاربين فى جنايات وتم تحرير محاضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد بضبط كل من سامح شفيق معارك هارب من حكم بالسجن 3 سنوات فى قضية حيازة سلاح ومحمد صابر قطب هارب من حكم بالسجن 3 سنوات وعادل عبد المحسن هارب من حكم بقضية مخدرات وأدهم شريف ابو ابفتوح هارب من حكم بالسجن فى قضية مخدرات و محمود صبرى السيد بالسجن 3 سنوات مخدرات و ومحمد صلاح عبد الستار هارب من السجن 3 سنوات فى قضية مخدرات وذلك خلال حملة أمنية لتعقب المجرمين وتنفيذ الأحكام.

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