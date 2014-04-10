رئيس مترو الأنفاق يوقع عقدا لإحلال وتجديد الكابلات الكهربائية من محطة شبرا حتى محمد نجيب

وقع المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برتوكول تعاون مع إحدى شركات السويدي اليكتريك “psp”، لإحلال وتجديد الكابلات الكهربائية في الخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة محمد نجيب، بتكلفة 23 مليون جنيه.

> وقال المهندس علي فضالي عقب توقيع البروتوكول إنه يأتي في إطار حرص شركة المترو لتطوير الشبكات الكهربائية ولتقليل نسبة الأعطال التي تحدث نتيجة مشاكل الكهرباء، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ تجديد الكابلات بين محطة شبرا الخيمة وحتى محطة نجيب بطول 71 كيلومترا في نهاية الشهر الجاري، وتنتهي في أغسطس 2015.

> وأضاف أن الخط الثاني يعاني من مشكلات في الكابلات الكهربائية في 10 محطات في المسافة من شبرا الخيمة وحتى محطة محمد نجيب، نتيجة ظروف البيئة بها، حيث يوجد بها تسربات مائية تحت الأرض، مشيرا إلى أن الكابلات الجديدة التي سيتم تركيبها ستكون بحرية، تتحمل الظروف البيئية في تلك المحطات.

> من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أمين مدكور رئيس شركة مشروعات نظم القوى (الشركة المنفذة للمشروع)، أن تجديد الكابلات يهدف إلى تقليل نسبة الأعطال الكهربائية وتزويد عمرها الافتراضي حيث سيتم تركيب كابلات قادرة على تحمل ظروف البيئة.

> وأشار إلى أن الشركة حريصة على زيادة مشروعاتها في الفترة المقبلة مع شركة المترو بالخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى الخطوط الجديدة، وهناك مفاوضات مع الشركات المنفذة لمراحل الخط الثالث للمشاركة في تركيب الكابلات الكهربائية بها.