الزراعة تختتم برنامج تدريبي لتنمية قدرات الزراعيين الأفارقة

نظم المركز الدولى للزراعة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، صباح اليوم الخميس حفل تخرج لدفعة من متدربي دول حوض النيل ودولة السودان، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي فى مجال ” بناء القدرات للعاملين فى المجال الزراعى”.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا بوزارة الخارجية المصرية، لدعم وتوطيد العلاقات الزراعية المشتركة بين مصر ودول حوض النيل.

استمر البرنامج لمده اسبوعين، حيث تضمن عدداً من المحاضرات النظرية، حول دور الارشاد الزراعى فى بناء القدرات للعاملين فى القطاع الزراعى، الاداره واتخاذ القرارات، وعرض المشكله وحلها، دور الميكنه فى النهوض بالتنمية الزراعية، بالاضافة الى تكنولوجيا الاستزراع السمكى، والزراعه العضويه وانتاج الكمبوست.

وتضمن البرنامج ايضاً موضوعات ترشيد استهلاك المياه باستخدام الطرق الحديثه للرى، والدوره الزراعيه ودورها فى بناء القدرات الزراعيه، فضلاً عن كيفيه اداره الازمات والتحكم فى المخاطر الصحيه للحيوانات فى المزارع والتقنيه الحديثه باداره مزارع الانتاج الحيوانى.

واشتمل البرنامج على زيارات ميدانيه بمحافظات مصر المختلفه وهى الفيوم، البحيره، الغربيه، الاسكندريه ومدينه النوباريه لزيارة المشروعات القائمه والتى تشرف عليها الوزاره كمشروع التنميه الريفيه بالبحيره، وتوضيح دور المشروع فى تحسين دخل الاسره فى الريف ودور الشباب فى تعمير الارض الصحراويه للحد من الهجره الداخليه.

وتضمن البرنامج أيضاً جولات سياحيه بكافه محافظات مصر وزياره مكتبه الاسكندريه، كما اشاد المتدربون بمستوى البرنامج التدريبى والماده العلميه والنظريه والزيارات الميدانيه لمواقع الانتاج والمشروعات، كما توجهوا بالشكر للدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير واستصلاح الاراضى والعلاقات الزراعيه الخارجيه والقائمين على البرنامج بالمركز المصرى الدولى للزراعه.