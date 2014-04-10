بالصور ..محافظ سوهاج يضع اكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء فى عيدها القومى

قام اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج ،يرافقه اللواء أحمد شاهين ،نائب مدير الأمن والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة بوضع اكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء من أبناء المحافظة فى اول ايام احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

> حضر مراسم الإحتفال أ.د نبيل نور الدين ،رئيس جامعة سوهاج والمستشار ابو المجد احمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن وممثلى الاحزاب السياسية والقوى الثورية والازهر والكنيسة والاوقاف ورجال الصحافة والإعلام .

كان المحافظ قد قرر فى وقت سابق قصر إحتفال المحافظة بعيدها القومي هذا العام على وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة، وأداء صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله بسوهاج وذلك تضامنا مع أهالى ضحايا حادث شطورة وشهداء المحافظة من رجال الشرطة والقوات المسلحة وكذلك أحداث أسوان الأخيرة التي سببت حزنا شديدا لكل المصريين .

> ووجه المحافظ التهنئة لشعب سوهاج بمناسبة العيد القومى للمحافظة مؤكداً أن هذا اليوم يأتي بمثابة إحتفال وطنى فى قلوب كل المصريين عامة وابناء سوهاج بصفة خاصة وقال : اتمنى ان يكون احتفال اليوم هو انطلاقة حقيقية للعمل والانتاج مشيرا الى ان العمل فى سوهاج كثير ومشروعات البنية الاساسية بالمحافظة فى كل القطاعات من كهرباء ومياه وصحة وتعليم تحتاج فعلا الى العمل والاجتهاد والتعاون بين الجميع .