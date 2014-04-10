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14809 توكيل لمرشحي رئاسة الجمهورية بسوهاج في اليوم العاشر

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14809 توكيل لمرشحي رئاسة الجمهورية بسوهاج في اليوم العاشر 14809 توكيل لمرشحي رئاسة الجمهورية بسوهاج في اليوم العاشر

14809 توكيل لمرشحي رئاسة الجمهورية بسوهاج في اليوم العاشر

أرتفع عدد توكيلات مرشحي الرئاسة إلي 14809 توكيل بعد إضافة 1204 توكيل جديد في اليوم العاشر . 

 وواصل المؤشر العددي الخاص بالمرشح عبد الفتاح الارتفاع متجاوزا نسبة 96% من إجمالي عدد الأصوات، فيما استمر باقي المرشحين في جمع الاصوات لاستكمال النصاب الذي نصت عليه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية  .

و تفاوت عدد الاقبال علي مكاتب الشهر العقاري ال 12 المنتشرة بربوع المحافظة ووصل مكتب سوهاج تفوقه في إجمالي عدد التوكيلات حيث وصل من قاموا بتحرير توكيل رئاسي بالمكتب 2267 فيما اتي مكتب جهينة في المرتبة الاخيرة في عدد التوكيلات ب 401 توكيل . 

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