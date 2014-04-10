بالصور: ديانا حداد تستعد لعرض كليب أغنيتها المغربية

تستعد الفنانة ديانا حداد لعرض فيديو كليب أغنيتها المغربية La Fiesta التي جمعتها مع المنتج الموسيقي الفرنسي المغربي الأصل ZAD، والتي إنتهت من تصويرها في مدينة مراكش في المغرب خلال يومين من العمل، تنقلت فيها في عدة أماكن سياحية من بينهم منتجع Tigmiza الذي يعد من أفخم وأضخم منتجعات المغرب، وذلك من خلال كاميرا المخرج الفرنسي Clement Chabault الذي أخرج لأشهر الفنانين في فرنسا واعلانات الماركات العالمية وبصحبة فريق عمل ضخم جاء خصيصاً من فرنسا وبلجيكا لتصوير الكليب الذي تنتجة الشركة الفرنسية YEIN France، ومن اشراف شركة Voice Media House وإدارة أعمال الفنانة ديانا حداد ومكتبها الاعلامي.

وقد تم إختيار مواقع التصوير في المغرب بدلاً من فرنسا كما كان متفقاً عليه بشكل مبدئي في البداية مع المخرج الفرنسي، حرصاً على ايصال الأغنية بطابعها المغربي الذي جعل للأغنية خصوصية مختلفة، وتم قدوم فريق العمل كاملاً الى مراكش برفقة المخرج لتنفيذ الفكرة التي تم تصويرها بأحدث تقنيات التصوير.

يذكر أن ديانا حداد تستمر في عملية تجهيز أغنيات ألبومها الأول مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الى جانب إستعدادها لإحياء مجموعة من الحفلات هذا الصيف.