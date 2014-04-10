عاصي الحلاني يؤكد من مسرحه: مصر بألف خير

في إطار جولته الجديدة لدعم السياحة في مصر، ومساندة عدد من الجمعيات الأهلية، قدّم الفنان عاصي الحلاني أولى حفلاته الخيرية في القاهرة في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال وسيدات المجتمع والأعمال، والفنانين من بينهم الفنانة نبيلة عبيد، كما تم خلال الحفل تكريم مجموعة من الفنانين، بينهم الفنانة يسرا كسفيرة للنوايا الحسنة.

شارك عاصي الحلاني الحفل فرقة "عيون مصر"،

عاصي قدّم مجموعة كبيرة من أغنياته وأشعل حماس الحاضرين، عندما قدم أغنيته الجديدة "كبيرة يا مصر"، كما حرص على إضافة أجواء من المرح في الحفل مثلما كان يفعل في برنامج the voice، حيث كان يمازح الجمهور والفرقة بين فواصل أغانيه، وفي نهاية الحفل تمّ تكريم عاصي الحلاني على جهوده في دعم السياحة ومساندة الجمعيات الخيرية

الحفل استمر ما يقارب الساعتين، وهو أولى حفلات جولة عاصي الأخيرة في القاهرة ويليه حفلان آواحد في 20 أبريل في شرم الشيخ وآخر في العين السخنة.

يذكر أن الحفل من تنظيم جمعية "نهضة المرأة العربية للتنمية والتراث"، ويخصص دخله لصالح قسم سرطان الأطفال في مستشفى الدمرداش ومركز غسيل الكلى في محافظة القليوبية.