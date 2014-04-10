محمد بن راشد يلتقي مؤسس شركة "نيو إسكن " العالمية

إلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " في مركز دبي التجاري العالمي قبل ظهر اليوم السيدة ساندي تلسون مؤسس شركة "نيو إسكن " العالمية التي تتخذ من ولاية يوتاه الامريكية مركز رئيسيا لها يرافقها كل من السيد دانيال تشارد رئيس التسويق والمبيعات في الشركة الأم والسيد أندروفان الرئيس الإقليمي للشركة في جمهورية الصين الشعبية .

وقد رحب سموه بالقيادة العليا للشركة التي تصنف من بين أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وبيع منتجات العناية الشخصية والمكملات الغذائية للمحافظة على البشرة وتأسست عام 1984 في ولاية يوتاه ولها فروع في ما يزيد على خمسين دولة في القارات الخمس أكبرها الفرع الإقليمي في الصين .

وحيا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال زيارته لقاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي موظفي الشركة في اقليم الصين الذين يزورون الدولة للإطلاع على معالمها السياحية والحضارية وذلك في إطار تكريم الشركة لنحو أربعة عشر ألف موظف وموظفة يعملون في فرعها الإقليمي في الصين ومكافأتهم على ماحققوه من ارباح قياسية لشركتهم في العالم 2013 .

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تجاذبه أطراف الحديث والسيدة تلسون عن سروره بلقاء هذا الحشد الكبير من موظفي شركة عالمية استحقوا التكريم وكوفئوا بجولة سياحية وترفيهية في أرجاء دولتنا العزيزة مؤكدا سموه أهمية التواصل الإنساني والاجتماعي والثقافي بين شعبنا وشعوب العالم وبناء جسور جديدة تسهم في تقريب المسافات بين ثقافات العالم لأن الثقافة والسياحة هما الطريق الأمثل والأسهل لتعزيز العلاقات الإنسانية بين البشر بعيدا عن المصالح الاقتصادية والسياسية التي تحكم علاقات الدول .

وقد لاقت زيارة سموه لهؤلاء الضيوف المميزين الذين تواجدوا في قاعة زعبيل في إطار الندوات وورشات التثقيف والتحفيز التي تنظمها إدارة الشركة لموظفيها المتميزين ترحيبا واسعا في صفوفهم وعبروا عن دهشتهم وسعادتهم بزيارة سموه والتقطوا الصور التذكارية لهم مع سموه تخليدا لهذا اللقاء غير المنتظر بالنسبة لهم .

من جهتها أعربت مؤسسة الشركة السيدة ساندي تلسون عن تقديرها للقاء صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي واعتبرت لقاء سموه وزيارته لموظفي الشركة حافزا لها ولهم ولفتة كريمة من سموه حيال ضيوف الإمارات الذين يحظون بكل الترحاب وكرم الضيافة العربية من جميع الجهات والمسؤولين والأفراد في مجتمع الإمارات .

حضر اللقاء سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي .

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