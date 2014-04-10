بالفيديو:حبوب "الكينوا" و"الشيا" تخفض الوزن

عندما ترغبين في خفض وزنك، لعلّ أول ما يخطر في بالك هو اللجوء الى تلك الحميات القاسية، بدون الاكثراث اذا كانت مفيدة أم ضارة!

ولكن، هل فكرت بتناول الحبوب الصحيّة التي تحافظ على رشاقتك وصحتك معاً؟

المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تنصحك في إدخال حبوب "الكينوا" وبذور "الشيا" إلى نظامك الغذائي نظراً لفوائدهما الصحية.

1- "الكينوا"

تشبه "الكينوا" حبة الأرز أو البرغل، ولكنها لا تحتوي على الخصائص عينها المتوافرة في النشويات، بل يمكنك استبدال تناول البروتين الحيواني من اللحم الأحمر والدجاج والسمك بها، إذ تعدّ مصدراً غنياً بالبروتين النباتي.ويمكنك أن تجدي "الكينوا" في جميع المتاجر و"السوبرماركت" ولوائح طعام غالبية المطاعم.

واذا كنت من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية تفتقر للنشويات، يمكنك تناول هذه الحبوب التي تمنحك الشعور بالشبع والاكتفاء، وتحدّ من شهيتك نحو صنوف الطعام الضارة.

2- بذور "الشيا"

تزرع هذه الحبوب في أمريكا اللاتينية، وقد أصبحت متوافرة في الآونة الأخيرة في غالبية دول العالم، بعد أن دخلت في ثورة الأطعمة الغذائية الصحية.وتثبت الدراسات الحديثة أن هذه البذور تساعدك على التخلّص من الشحوم المتراكمة في منطقة المعدة، كما أنها تساهم في قطع الشهية بعد أن تصل الى الأمعاء وتمتص كمية من الماء في داخلها فتشعرك بالانتفاخ.

وينصح بتناول ملعقة منها يومياً عند الصباح وخلال فترة بعد الظهر، مع شرب كوب أو اثنان من الماء بعدها.

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