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جوردي ألبا: الخروج من دوري الأبطال ليس فشلا

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جوردي ألبا: الخروج من دوري الأبطال ليس فشلا جوردي ألبا: الخروج من دوري الأبطال ليس فشلا

مدريد، (إفي): أكد الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أن فريقه "لعب بشجاعة"، وذلك ردا على تصريحات لمدربه خيراردو مارتينو اعتبر فيها أن عدم الوصول إلى نصف نهائي البطولة القارية يعد فشلا.

وقال ألبا تعليقا على خسارة برشلونة الأربعاء على ملعب أتلتيكو مدريد بهدف، بعد تعادلهما ذهابا بهدف في دور الثمانية: "كل شخص له رأيه، أنا أعتقد أن الفريق لعب بشجاعة طيلة الوقت، وحاول أن يفوز".

وقال "نعم تفوقوا علينا في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك تعادلت الكفتان".

واعترف ظهير برشلونة ومنتخب إسبانيا بأن المباراة بدأت "بشكل سيئ" مع تعدد فرص فريق العاصمة في الدقائق الأولى، لكنه اعتبر أن مباراتي الذهاب والإياب كانتا "مفتوحتين".

لكن ألبا أقر في المقابل "بصعوبة" اللعب ضد أتلتيكو، الفريق الذي لم يتمكن برشلونة من الفوز عليه خلال خمس مباريات جمعت بينهما هذا الموسم.

وقال: "لقد لعبوا جيدا، كان التفوق على المنافس صعبا سواء في الذهاب أو في الإياب. اليوم حاولنا في الشوط الثاني، والآن علينا أن نسعى لتحقيق لقبي الدوري والكأس".

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