8 نصائح لخفض "الكوليسترول"

تشكّل زيادة الوزن عبئاً على أجهزة الجسم المختلفة وخصوصاً القلب، حيث تترسّب الدهون في داخل جدار الشرايين، ما يعيق عمليّة ضخ الدم في تجويفها ، فتنتج العديد من المشكلات والأزمات الصحيّة.

اختصاصية التغذية وعضو "الجمعيّة الأوروبيّة للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة" الدكتورة منال إسماعيل تطلع قارئات "سيدتي نت" على أبرز 8 نصائح تخفض نسبة "الكوليسترول" في الدم:

1- تناولي السمك الدهني مرّتين أو ثلاث في الأسبوع، نظراً لاحتوائه على أحماض "أوميجا 3".وللسردين القيمة الغذائية عينها.

2- تناولي الدجاج منزوع الجلد، فضلاً عن اللحوم الحمراء الخالية من الشحم.

3- أدخلي العدس والفاصولياء والبازلاء والبرغل إلى وجباتك، نظراً لاحتوائها على الألياف القابلة للذوبان.

4- أكثري من استهلاك السلطة الخضراء لأنّها غنيّة بالفيتامينات والألياف.

5- كلي ثمرة الليمون الهندي (الجريب فروت).

6- لا تغفلي عن إضافة الثوم الطازج، إلى وجباتك.

7- استخدمي الزيوت االصحيّة (زيوت الزيتون والذرة وفول الصويا وبذرة الكتان) في الطهو.

8- مارسي الرياضة وابعدي عن الإرهاق النفسي والقلق والتوتر، مع ضرورة متابعة فحص "الكوليسترول" كل 6 أشهر للمصابين بارتفاع نسبة "الكوليسترول" في الدم.

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