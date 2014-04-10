8 نصائح لخفض "الكوليسترول"

تشكّل زيادة الوزن عبئاً على أجهزة الجسم المختلفة وخصوصاً القلب، حيث تترسّب الدهون في داخل جدار الشرايين، ما يعيق عمليّة ضخ الدم في تجويفها ، فتنتج العديد من المشكلات والأزمات الصحيّة.
اختصاصية التغذية وعضو "الجمعيّة الأوروبيّة للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة" الدكتورة منال إسماعيل تطلع قارئات "سيدتي نت" على أبرز 8 نصائح تخفض نسبة "الكوليسترول" في الدم:
1- تناولي السمك الدهني مرّتين أو ثلاث في الأسبوع، نظراً لاحتوائه على أحماض "أوميجا 3".وللسردين القيمة الغذائية عينها.
2- تناولي الدجاج منزوع الجلد، فضلاً عن اللحوم الحمراء الخالية من الشحم.
3- أدخلي العدس والفاصولياء والبازلاء والبرغل إلى وجباتك، نظراً لاحتوائها على الألياف القابلة للذوبان.
4- أكثري من استهلاك السلطة الخضراء لأنّها غنيّة بالفيتامينات والألياف.
5- كلي ثمرة الليمون الهندي (الجريب فروت).
6- لا تغفلي عن إضافة الثوم الطازج، إلى وجباتك.
7- استخدمي الزيوت االصحيّة (زيوت الزيتون والذرة وفول الصويا وبذرة الكتان) في الطهو.
8- مارسي الرياضة وابعدي عن الإرهاق النفسي والقلق والتوتر، مع ضرورة متابعة فحص "الكوليسترول" كل 6 أشهر للمصابين بارتفاع نسبة "الكوليسترول" في الدم.
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