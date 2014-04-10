رحلة سياحيّة على خطى الدوقة والأمير

ما رأيك في التخطيط لرحلة سياحيّة إلى كلّ من "أستراليا" و"نيوزيلندا"، على خطى الأمير William والدوقة Kate Middleton وطفلهما جورج، لاكتشاف روعة بعض العناوين السياحيّة، وفق التالي؟

1-جزر الحاجز المرجاني العظيم

تمتدّ على أكثر من 2000 كيلومتر مربع، على طول ساحل ولاية "كوينزلاند"، وتندرج ضمن لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.تعرف بغناها بالشعب المرجانية والحياة البحرية، ويسيطر المناخ شبه المداري المعتدل عليها.

وإذا كنت من عشّاق الغوص والسباحة، فيعتبر هذا المكان خيارك المثالي!

وللاستمتاع باكتشاف الكنوز المدفونة في قاع البحر، لا بدّ لك من استئجار قارب زجاج يأخذك برحلة ممتعة تحت سطح الماء!

ومن بين أشهر هذه الجزر:

_ "ليزارد" :تعدّ المكان المثالي للاسترخاء، حيث تغطّي الرمال البيضاء الناعمة شواطئها، ويمكن الوصول اليها عبر رحلات بواسطة المراكب ذات القاع الزجاج، تمكّن من مشاهدة ثروتها البحرية المنوّعة.وهناك، يمكنك ممارسة الرياضات المختلفة، ككرة المضرب وركوب الأمواج والتزلج على الماء والغوص والمشي سيراً على الأقدام.

ولا بدّ لك من الإقامة في منتجع "جزيرة ليزارد" الذي يعتبر مقصداً للعديد من الأثرياء والمشاهير، حيث يوفر لك غرفة فخمة تطلّ مباشرةً على الشاطئ، كما يمكنك أن تنعمي بجلسات التدليك في "السبا" الذي يقدم لك علاجاً عطرياً بالأعشاب الطبيعية.

_"هاملتن":تقع على حافة الحاجز المرجاني العظيم، حيث الماء الأزرق الغني بالشعب المرجانية المذهلة والنبات والحيوان، وتضمّ ناد للغولف وآخر اليخوت ومجموعة من الفنادق والمنتجعات الفخمة.

2- حديقة كاكادو الوطنية

تتموضع هذه المحميّة في الإقليم الشمالي من "أستراليا"، وتمتد على نحو مساحة 19,804 كيلومتراً مربعاً.ويمكنك أن تجولي مجاناً في أرجائها، بين مايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) برفقة دليل سياحي، يشرح لك أهميّة المواقع الأثرية الموجودة.

وهناك، يمكنك الاستمتاع بفرصة التخييم لبضعة أيّام.

3- غابات دينتري المطرية

تتمركز على الساحل الشمالي الشرقي من ولاية "كوينزلاند" وتغطي حوالي 12,000 كيلومتر مربع، ويسيطر المناخ الاستوائي عليها، كما تمتاز بغناها بالحياة البرية، وتشكل مسكناً للعدد من الضفاضع والزواحف والخفاش والفراشات، فضلاً عن أكثر من 12،000 نوع من الحشرات!

4- حديقة أولورو كاتا تجوتا

تقع في الإقليم الشمالي من "أستراليا"، وتغطي حوالي 1326 كيلو متر مربع، وتمتاز بكثبانها الرمليّة وأحجارها المتراصّة.

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