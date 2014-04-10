تأجيل نظر قضية “خلية ماريوت” الى جلسة 22 ابريل مع استمرار حبس المتهمين

اجلت محكمة جنايات القاهرة خامس جلسات محاكمة 20 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلامياً ” بخلية الماريوت ” . الى جلسة 22ابريل مع استمرار حبس المتهمين، وعلى النيابة مخاطبة السجن لمعرفة ومتابعة حالة خالد عبد الرؤف.

وكلفت النيابة تصنيف الاحراز وعرضها على المختصين ومراعاة احراز كل متهم مع حضور عضو اليمن خالد المنوفى وتمكين اهاليهم من زيارة المتهمين والسماح لادخال الكتب الدرتسية لاداء ابامتحانات طبقا لقانون.

وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضو اليمين جمال مصطفي، والعضو الشمال إيهاب المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي فاضل، وعضو النيابة رامي السيد.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.