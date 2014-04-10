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“حراس الثورة” يعقد مؤتمرًا جماهيريًا تحت شعار “شركاء في الرأي والاختيار”

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“حراس الثورة” يعقد مؤتمرًا جماهيريًا تحت شعار “شركاء في الرأي والاختيار” “حراس الثورة” يعقد مؤتمرًا جماهيريًا تحت شعار “شركاء في الرأي والاختيار”

حزب حراس الثورة

يعقد حزب “حراس الثورة” المؤتمر الصحفي الجماهيري بحضور ممثلين عن القواعد الشعبية والشبابية واعضاء الحزب بنقابة الصحفيين ، تحت شعار “شركاء في الرأي والاختيار”، وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع في تمام الساعة 12 ظهرا يوم السبت الموافق 29 مارس .وذلك لطرح رؤية الحزب مشتركا مع شبابه وجماهيره في اختيار اسم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي المؤتمر برعاية المهندس “مجدي الشريف” مؤسس ورئيس حزب “حراس الثورة” الذي أكد ان المرحلة الدقيقة التى تمر بها تحتاج لتضافر كل الجهود للصمود امام التحديات الداخلية والخارجية للعبور بمصر من تلك المرحلة، كما اكد “الشريف” اهمية طرح الشباب الذين يمثلون العمود الفقرى للحزب ومصر رأيهم الخاص فى اختيار رئيسهم القادم.

يذكر أن الحزب قد اقام سلسلة من المعسكرات الشبابية واللقاءات الدورية والتثقيفية لكوادره من شباب الجامعات بالقاهرة و المحافظات وذلك بهدف توحيد الفكر والرؤية .

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