هيفاء وهبي في الصالات العربية

حلاوة روح و Rio 2 بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Rio 2

بعد النجاح الذي حققه الفيلم الكرتوني Rio على شباك التذاكر العالمي عام 2011 حيث حصد إيرادات تخطت الـ 484.6 مليون دولار، جزء ثاني من هذا الفيلم عنوانه Rio 2 بدأ عرضه هذا الأسبوع في معظم الصالات العربية. Blu و Jewel قررا ترك مدينة Rio de Janeiro والقيام برحلة الى غابة الأمازون برفقة أولادهما الثلاثة وفي طريقهما الى هناك سيلتقيان بـ Nigel الذي سيعمل ما بوسعه للانتقام منهما كما سيظهر Eduardo والد Jewel الذي اختفى منذ مدّة. Rio 2فيلم جيّد سينال إعجاب الصغار والكبار، شارك في إعطاء صوت الشخصيات فيه كل من Jesse Eisenberg و Anne Hathaway و Leslie Mann و Bruno Mars ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر والعراق ومصر ولبنان.

حلاوة روح

كل محبي الفنانة هيفاء وهبي هم على موعد مع فيلمها الجديد "حلاوة روح" الذي تؤدي فيه دور امرأة تدعى "روح" تعيش وحيدة مع حماتها بعد سفر زوجها الذي قرر ذات يوم إرسال أوراق الطلاق لها. هذا الحدث سيجعل الرجل النافذ في الحيّ يسعى للحصول عليها مهما كلّفه الأمر. فهل سينجح؟ يشارك أيضاً في بطولة "حلاوة روح" باسم سمرة و صلاح عبد الله و نجوى فؤاد وأحمد فتحي ومحمد لطفي بالإضافة إلى إطلالة غنائية للفنان حكيم، أما الإخراج فهو لـ سامح عبد العزيز. "حلاوة روح" يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر والعراق ومصر ولبنان.