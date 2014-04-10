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سامانثا هاريس تستعدّ لاستصال ورم سرطاني

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سامانثا هاريس تستعدّ لاستصال ورم سرطاني سامانثا هاريس تستعدّ لاستصال ورم سرطاني

كشفت مقدمة البرامج الأمريكية Samantha Harris عن إصابتها بسرطان الثدي وعن استعدادها لإجراء عملية استئصال للورم في آخر هذا الشهر.
وأشارت مقدّمة برنامج "Dancing with Stars" بنسخته الأمريكية إلى أنّها لاحظت وجود درنة على ثديها الأيمن، فقامت بإجراء فحوصات مخبرية، ليتبيّن أنها مصابة بالسرطان. وأوضحت Harris أنها شعرت بفيلٍ يجلس على صدرها، وزارت 3 من اختصاصيّ أمراض النساء، قبل أن تتأكّد من إصابتها بمرضٍ خبيثٍ.
وقالت Harris البالغة من العمر 40 عاماً وأمّ طفلتين: "إن إجراء هذه العملية سيجعلها تهدأ كثيراً".

 

 

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