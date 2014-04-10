هكذا ردّت ريهانا على خبر حملها

لم تجد Rihanna في خبر حملها الذي أشيع موضوعاً يستحقّ الردّ المباشر عليه، فنفت هذا الخبر بأبسط الطرق الممكنة، وعلى طريقتها.

فبعد أن انتشر خبر أنّ النجمة Rihanna حامل بطفلها الأول، وأن علامات الحمل بادية على جسمها، ظهرت النجمة في لباسٍ يكشف بطنها، ولا يترك أيّ مجال للشك بشأن حملها.

ولم تكتفِ Rihanna، البالغة من العمر 26 عاماً، بإظهار بطنها المسطّح، بل اختارت أن يكون المكان الذي توجّهت إليه ملهى ليلياً واسمه "The Supper Club" في هوليوود؛ وذلك كي تُظهر أنّها لم تبتعد عن السهر والشرب في حياتها اليوميّة، خلافاً لما قيل.

وقد أمضت Rihanna السهرة مع صديقها Drake، الذي غادر منفصلاً عنها لعدم جذب الباباراتزي والإشاعات.

يُذكر أنّ مصدراً مقرّباً من Rihanna كان قد نفى لـ Hollywood Life نبأ حمل النجمة، مؤكّداً أنّها لا تفكّر في الأمومة حاليّاً، وهي ليست على علاقة عاطفية جديّة إلى هذا الحد الذي يجعلها تناقش فكرة أن تُصبح أماً عزباء، بالرغم من أنّها ستخوض بالتأكيد يوماً ما هذه التجربة مع الشخص المناسب.

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