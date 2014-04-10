بالصور: كيف هنأ الفنانون هيفاء وهبي بفيلمها الجديد؟

افتتح قبل يومين فيلم "حلاوة روح" لبطلته الفنانة هيفا وهبي وإخراج سامح عبد العزيز. حضرت هيفا إلى سينما "لومول" ضبية- بغياب الأبطال ما عدا محمد لطفي ومنتج الفيلم محمد السبكي، وحصلت ضجة في المكان نتيجة الزحمة من الجمهور والإعلاميين وقلة التنظيم. كما حضر بعض فريق عمل مسلسل "كلام من ورق" (الذي تلعب بطولته هيفا وهبي) ومنهم: المخرج محمد سامي وأحمد زاهر، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين والإعلاميين اللبنانيين. "سيدتي نت" كان موجوداً على السجادة الحمراء وأجرى أحاديث مع النجوم الحاضرين الذين كانوا قلائل بالنسبة لمعارف هيفا في الوسط الفني والإعلامي.

صودف ركن سيارة "ليموزين" في الخارج، حيّرت الجميع، وجعلت الكلّ يظنون أن هيفا بداخلها، إلا أنه تبيّن أن السيارة تقلّ أبطال فيلم "نسوان" الذي تمّ افتتاحه منذ أشهر في سينما "لومول" -ضبية. في حين وصلت هيفا وهبي بسيارة "فيراري" بيضاء اللون وبفستان ذهبي مثير.

هيفاء التي وصلت متأخرة عن موعد افتتاح الفيلم، حضرت دون الأبطال الرئيسيين للفيلم باستثناء الممثل محمد لطفي، وعزا البعض السبب إلى أن هيفا أرادت أن تخطف الأضواء وحدها، وتكون هي الحدث الرئيسي في افتتاح فيلمها، في حين رأى آخرون أن السبب يعود لانشغالهم بتصوير مسلسلات رمضان. التقينا منتج الفيلم محمد السبكي والفنان حكيم الذي رفض الإدلاء بأي تصريح. وكلما حاولنا سؤاله كان يشير إلينا بطرح الأسئلة على المنتج، ربما لأنه اعتبر أن لا دور رئيسياً له في الفيلم سوى أنه قدم أغنية الفيلم التي تمايلت عليها هيفا.

الكاميرات رافقت هيفا منذ لحظة دخولها المكان، حيث انتظرها "الفانز" حاملين لها باقات الورود، وسارت هيفا على السجادة الحمراء وسط صراخ معجبيها الذين هتفوا باسمها. المسافة كانت طويلة للوصول إلى السينما إلا أنها كلها مزروعة بالورود الحمراء. ونجحت هيفا في حشد عدد كبير من وسائل الإعلام التي أحدثت فوضى عارمة بسبب تسارع البعض لالتقاط الصور لها ومحاولة التسجيل معها، إلا أن هيفاء لم تستطع الكلام أكثر من قول:" شاهدوا الفيلم وقولي لي النتيجة". الزحمة التي حصلت في المكان أدّت إلى إحداث فوضى وإرباك المنظمين الذين تفاجأوا مما حصل، ولم يعرفوا كيف يوصلون هيفاء إلى صالة العرض لتأخذ مكانها إلى جانب الفنان رامي عياش الذي كان بانتظار وصولها.

رامي عياش يخطف الأضواء

خطف الفنان رامي عياش الأضواء لدى وصوله بسيارته التي ركنها قبل السجادة الحمراء، وكان يقودها بنفسه ، ولدى ترجّله من السيارة تساءل البعض عن سرّ غياب زوجته داليدا، ولماذا لم ترافقه إلى الفيلم؟

تعتبر إطلالة رامي هي الثانية له في الدعوات الاجتماعية بعد وفاة والدته في شهر مارس (آذار) الفائت، إلا أنه أتى لمشاركة هيفا فرحتها بإطلاق فيلمها، وقال لـ"سيدتي نت": "أنا أحب هيفا جداً وهي تستأهل كل خير، وإن شاء الله الفيلم سينال إعجاب الجميع".

جمهور هيفا الذي كان بانتظارها على السجادة الحمراء، رحّب بدوره برامي على طريقته، فتهافت الجميع لالتقاط الصور معه وأثنى الجميع على إطلالته الشبابية المميزة.

السبكي: هيفا لا تقدّر بالمال

المنتج محمد السبكي قال لـ "سيدتي نت":" إن هيفا تملك قدرات تمثيلية عالية، ولم نجد صعوبة للاتفاق معها لأداء دور "روح". وهي متعاونة جداً وتريد أن تصبح ممثلة ماهرة وستنافس أقوى الممثلات. ومن المرجح أن يكون هناك تعاون جديد معها في فيلم آخر إن شاء الله".

ورفض السبكي الإفصاح لـ"سيدتي نت" عن المبلغ الذي تلقته هيفا خلال أدائها لدورها في الفيلم، رغم أن كلاماً قيل إنها تقاضت أكثر من مليون دولار ، واكتفى المنتج المصري بالقول: "هيفاء لا تقدّر بالمال، الذي لم يكن هو هدفها الرئيسي وعيب أن يتم الكلام في هذا الأمر".

لطفي ضائع وحكيم يرفض الكلام

كما كان المنتج فرحاً بوجود الممثل المصري محمد لطفي وكان يشيد بدوره جداً. لطفي بدوره قال لـ"سيدتي نت" إن "التمثيل إلى جانب هيفاء جميل جداً، وهي شخصية قريبة إلى القلب وتملك ذكاءً حاداً، وأبرزت شخصية المرأة الضعيفة والقوية في ذات الوقت ونجحت، على عكس الكثيرات اللواتي لا يمكنهنّ تأدية الدورين معاً، وهيفاء لا تحتاج شهادتي فهي بالأساس فنانة استعراضية وتملك قدرات كبيرة ومميزة".

ماغي بو غصن وسحاب هيفاء

الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن حضرت مع زوجها جمال سنان وهو شريك في سينما "لومول"، قالت لـ"سيدتي نت" إنها سعيدة بتجربة هيفاء في فيلمها الجديد، وهي فنانة محبوبة جداً على الصعيد الشخصي ومن لا يعرفها يجهلها".

كما شددت ماغي على أنه "لا مانع من أن يقدم الفنان إلى جانب فنه أدواراً تمثيلية إن كان يجيد هذا الأمر، وهيفاء باستطاعتها القيام بهذا الأمر لأنها تملك مقدرات تمثيلية برزت خلال فيلمها الأول "دكان شحاتة".

بعد وصول هيفاء بفستانها المثير والمكشوف، وبينما كانت تلقي السلام على ماغي، يبدو أن سحاب فستانها كان مفتوحاً بعض الشيء، ما دفع بماغي بو غصن لمساعدتها برفع سحاب فستانها وهي تضحك، وكانت الصورة الأبرز التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت المزيد من الجدل. إلا أنه لا يمكن القول سوى أن إطلالتها كانت جميلة كالعادة.

نادر صعب وأنابيلا وطفلتهما

أول الواصلين كان دكتور التجميل نادر صعب وزوجته مقدمة برنامج arab idol أنابيلا هلال، وفي دردشة قصيرة لـ"سيدتي نت" معهما، بدا حماسهما واضحاً لرؤية تمثيل هيفاء وذكرا أنهما يفتخران بها، كونها من لبنان وتستطيع أن تقدم كل ما هو جديد وهي محبوبة في بلدها وفي كل أنحاء الوطن العربي.

كما عبّرا عن فرحتهما باستقبال طفلتهما الجديدة التي وضعتها أنابيلا في أميركا، وقالا: "لقد تركناها في المنزل كي نحضر العرض الأول لفيلم "حلاوة روح". ولدى سؤال أنابيلا إن كان أحد الأولاد يستمع لهيفاء قالت: "لا زالوا صغاراً ولا يميزون الأصوات، إنما بالتأكيد سيحبونها فيما بعد".

فلة تغني لـ"سيدتي نت"

لدى وصولها، أشاعت الفنانة فلة الجزائرية جواً من المرح والبهجة كعادتها، وقالت لـ"سيدتي نت": "هيفاء حبيبتي وحبيبة الجميع وقلبها طيب. وتربطني بها صداقة طيبة وغنينا من قبل "عهدير البوسطة"، وأطمئن عليها بشكل دائم من الجزائر. وقد أتيت خصيصاً لمشاهدة العرض الأول وأتمنى لها كل خير".

فلة غنت لـ"سيدتي نت" أغنية الفنان راغب علامة "سيدتي الجميلة" (تابعونها في الفيديو المصور على موقع "سيدتي نت") وقالت: " هيدي إلك يا هيفا وأنا بحبك وخمسة بعيون الحساد" .

وأشارت فلة إلى أنها "تقوم ببعض عمليات التجميل في وجهها في بيروت، وقالت: "طلبت من طبيبي التجميلي هراتش (كان يرافقها) أن يعيدني إلى عمر الـ 18 عاماً". كما ذكرت أنها تحضّر نفسها لتكون ضمن حلقات برنامج هواة جديد يعنى بمواهب الأطفال في الجزائر، وهناك سينغل عالمي تقوم بتحضيره تركت موضوعه مفاجأة للجمهور.

رندلى قديح والسينما اللبنانية

من جهتها، قالت المخرجة اللبنانية رندلى قديح: "هيفاء فنانة شاملة وتمثل بشكل جيد، ورأيناها جميعاً كيف أدّت دورها بفيلم "دكان شحاتة" والبرومو لفيلمها الجديد قاس وقوي ومتأكدة من أنه سوف "يضرب" بشكل كبير". وشددت رندلى أن لديها مسلسلاً جديداً تقوم بتحضيره لمحطة الـ "ال بي سي".

وعن عدم قيامها بتجربة إخراج فيلم لغاية الآن قالت: "الفيلم يحتاج لإنتاج كبير ولا أريد دعسة ناقصة، والسينما اللبنانية ليست ضعيفة، وكل فترة ننتظر فيلماً وافتتاحاً جديداً، وكلما يكون هناك أفكار جديدة، يدعمها المنتجون، أما سبب ضعف انتشار الأفلام اللبنانية فربما بسبب اللغة أو الأفكار المقتصرة على الداخل اللبناني والتي لا تطال القضايا العربية".



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