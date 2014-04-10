أبطال " Fast & Furious" يصلون أبو ظبي اليوم

يصل اليوم أبطال سلسلة الأفلام الشهيرة " Fast & Furious" إلى أبو ظبي لتصوير مشاهد من الجزء السابع منه.

وقد عبّر أبطال المسلسل عن سعادتهم للتصوير في أبو ظبي ، حيث نشر النجم Vin Diesel صورة له خلال تواجده بتونس وعلق عليها بالقول: "متوجهاً الآن إلى دبي للمرة الأولى في حياتي...مع حبي".

أما النجم Tyrese Gibson فقد نشر له صورة في الزي الخليجي من المطار مباشرة ومع تعليق يظهر مدى حماسته وسعادته للتصوير هناك.

وإضافة لذلك، نشر Tyrese صورة تظهر دبي كيف كانت عام 1991 وكيف أصبحت الآن، مع تعبير يظهر مدى دهشته للتطور الكبير الذي شهدته المنطقة، وصورة أخرى تعلن توجهه الى أبوظبي، واللافت أن التعليق جاء باللغة العربية.

وقد وصل الى أبوظبي أيضاً الممثلة Michelle Rodriguez والممثل Chris مع فريق كبير، ومن المتوقع أن يستمر التصوير لمدة 10 أيام.

وكان فريق الإنتاج قد زار في شهر نوفمبر الماضي أبوظبي وحدد الأمكان التي سيتم فيها التصوير، إلا أن العمل كان متوقفاً هذه الفترة بسبب وفاة نجم " Fast & Furious" الممثل Paul Walker.

مشاهد Paul Walker لن تحذف من Fast & Furious 7

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